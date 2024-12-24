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ЦБ сохранит принцип равномерности отложенных покупок валюты

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Банк России сохранит принцип равномерности проведения отложенных покупок валюты при определении параметров проведения этих операций в 2025 году, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в интервью "Интерфаксу".

"Мы анонсируем во второй половине этой недели информацию об операциях в новом году, в том числе с учетом объема инвестиций средств ФНБ и объема использованных средств фонда для финансирования дефицита бюджета сверх бюджетного правила. В том числе примем и решение по отложенным покупкам", - сказал он.

"Принцип равномерности мы по умолчанию всегда сохраняем", - подчеркнул директор департамента.

Банк России с 9 января 2024 года проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.

С 28 ноября и до конца 2024 года регулятор принял решение не зеркалировать регулярные операции Минфина по бюджетному правилу. При этом продолжает продавать валюту в рамках пополнения и использования средств ФНБ в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что в последнюю неделю года регулятор озвучит свои планы по покупкам на год. "Курс у нас плавающий, у нас нет цели поддерживать его на определенном уровне. С этой точки зрения мы осуществляем валютные интервенции. А приостановка покупки валюты в части бюджетного правила - тоже в некотором смысле валютные интервенции, если риски финансовой стабильности есть, о которых я говорила. Сейчас мы таких рисков не видим, но, тем не менее, о том, как будут проходить операции зеркалирования, мы на следующей неделе объявим уже все параметры на 2025 год", - сказала она.

Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года.

Банк России Минфин ФНБ Эльвира Набиуллина Андрей Ганган
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