РСТ отметил резкий рост бронирования туров в Египет на лето

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - У туроператоров в два-шесть раз по сравнению с 2024 годом выросли увеличилось бронирование туров в Египет на летний сезон, эксперты Российского союза туриндустрии связывают это со спадом политической напряженности в регионе, ростом числа качественных отелей и их разумной ценовой политикой.

"По данным агрегатора пакетных туров "Слетать.ру", сейчас Египет входит в топ-5 направлений на лето-2025 года, занимая четвертое место с долей 3,7% от общего объема продаж. Бронирования направления выросли по сравнению с прошлым годом в 4,4 раза. В компании FUN&SUN Египет c долей в 7% занимает третье место по объемам раннего бронирования на весну-лето, при этом объем продаж вырос в 6 раз", - сообщил РСТ.

По данным FUN&SUN, чаще всего туристы бронируют туры на апрель, май и июнь.

"Такой спрос на весну объясняется тем, что в этом году нет сдерживающих факторов, которые были вызваны конфликтом на Ближнем Востоке. Кроме того, сейчас в Египте работает больше качественных отелей плюс ожидается открытие новых", - рассказала руководитель компании по связям с общественностью Ольга Иванова.

В компании "Интурист" заметили более чем двукратный рост продаж туров в Египет.

"Достижение перемирия на Ближнем Востоке, спад политической напряженности можно считать главным фактором роста Египта. У нас объемы раннего бронирования на этом направлении выросли минимум в 2,5 раза, как и по Турции, если сравнивать с тем же периодом год назад. Глубина бронирований - вплоть до октября. Это не значит, что Египет можно рассматривать как прямую альтернативу или замену Турции, по объемам рынки не сопоставимые, однако разнообразить летние пляжные предложения Египет поможет точно", - пояснила директор по связям с общественностью туроператора Дарья Домостроева

Вторым фактором роста она также назвала заметное увеличение предложений по качественному и премиальному размещению. Только сеть Rixos открыла за последние годы 11 отелей, через два года их будет уже 17, в итоге Египет станет страной с наибольшим числом гостиниц этой сети, традиционно популярных на российском рынке. В 2025 году свой первый отель в Египте планирует открыть турецкая сеть 5* Titanic Hotels. Много пятизвездочных египетских отелей провели за последние годы серьезное обновление номерного фонда.

Как рассказала представитель "Интуриста", с учетом скидок дорогие отели Египта на лето становятся хорошей альтернативой Турции, где в это время высокий сезон, и цены на такие объекты зашкаливают.

По данным "Слетать.ру", большинство россиян (50,5%) выбирают в Египте на лето именно отели 5*, чуть меньше (43,6%) - отели 4*.