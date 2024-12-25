Росатом ввел I очередь проекта "Прорыв"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Росатом" в среду ввел в опытно-промышленную эксплуатацию модуль фабрикации/рефабрикации (МФР) топлива для строящегося реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-300 - первую очередь проекта "Прорыв", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии пуска.

"На сегодняшний день "Росатом" дальше всех в мире продвинулся в развитии ядерных технологий четвертого поколения. Согласно классификации МАГАТЭ, это предполагает более высокую эффективность использования уранового топливного сырья, повышенные стандарты безопасности эксплуатации ядерных установок, а также значительное сокращение объемов образования ядерных отходов", - отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

На полностью автоматическом производстве изготовлены первые макетные топливные кассеты в дизайне активной зоны БРЕСТ-300 с топливными таблетками из нитрида обедненного урана. Все производственные участки нового завода прошли комплексное опробование, отмечается в сообщении госкорпорации.

На модуле фабрикации/рефабрикации топлива были созданы четыре технологические линии: карботермический синтез смешанных нитридов урана и плутония, изготовление топливных таблеток, производство тепловыделяющих элементов, а также сборка комплектных топливных кассет. Численность основного технологического персонала объекта составит 250 человек.

В настоящее время на производстве отрабатывается технология фабрикации тепловыделяющих сборок БРЕСТ-300 с топливной композицией на базе обедненного урана в соответствии с действующей лицензией Ростехнадзора от 29 марта 2024 года. После того, как регулятор одобрит обращение с плутонием, Сибирский химкомбинат сможет приступить к производству целевого продукта МФР - смешанного плотного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП-топлива). Для стартовой загрузки реактора предстоит изготовить более 200 тепловыделяющих сборок со СНУП-топливом.

По информации госкорпорации, для обеспечения фабрикации топлива на МФР на предприятиях топливного дивизиона "Росатома" были созданы новые производственные мощности. В частности, производство различных комплектующих для стартовой загрузки, а также имитационной зоны БРЕСТ-300 освоены на Чепецком механическом заводе в Глазове (АО "ЧМЗ"), Машиностроительном заводе в Электростали (АО "МСЗ") и на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО "НЗХК").

"Прорыв" - проект строительства опытного демонстрационного ядерно-энергетического комплекса - стартовал в 2011 году. Он предполагает строительство на базе АО "Сибирский химический комбинат" трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива (строительство начато в 2016 году), АЭС с реактором "БРЕСТ-300" (строительство начато в 2021 году, запуск - 2026 год) и модуля переработки отработавшего ядерного топлива (строительство предполагается начать в 2025-2026 годах, ввод запланирован после 2029 года).

Общий объем инвестиций в проект по состоянию на сентябрь 2022 года оценивался в 240 млрд рублей.

Реализация проекта ведется на территории АО "Сибирский химический комбинат", расположенного в Северске Томской области. Предприятие объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.