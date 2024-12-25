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Лавров объяснил, почему Москву не устроит перемирие с Украиной

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Москву не устроит перемирие с Украиной, ей нужны юридически обязывающие гарантии, заявил программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" глава российского МИД Сергей Лавров.

"Насчет смысла разговоров, которые мы сейчас слышим, которые ведутся на Западе, и на Украине тоже, - речь идет исключительно о перемирии. О том, чтобы позволить киевскому режиму опять накопить силы с помощью Запада и приступить к новым попыткам выполнять указания своих хозяев по нанесению России стратегического поражения", - сказал он.

"Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных причин конфликта - подчеркнул министр. - Надо работать над окончательным, полноценным, закрепленным юридически, долгосрочным урегулированием проблем в Европе, включая украинский кризис".

Запад МИД Сергей Лавров Украина
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