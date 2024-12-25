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Объединенная Wildberries и Russ купит под штаб-квартиру строящийся БЦ в "Москва-Сити"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries и Russ купит строящийся бизнес-центр в районе "Москва-Сити" под штаб-квартиру, сообщили в пресс-службе компании.

БЦ класса прайм построят у моста Багратион на Краснопресненской набережной. Площадь участка, на котором строится БЦ, равна 0,56 га. Планируемая высота здания достигнет 398 м, а площадь объекта - 214 тысяч кв.м.

Проект БЦ у моста Багратион был одобрен архсоветом Москвы в 2022 году. Тогда девелопер проекта ГК "Галс-Девелопмент" сообщал, что общая площадь здания составит 196 тысяч кв.м, высота - чуть ниже 400 м. Ожидается, что будет самое высокое офисное здание Москвы. Ввод объекта был запланирован на 2030 год.

Wildberries и компания-владелец Russ Outdoor (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ" с уставным капиталом 20 млн рублей.

Москва-Сити Wildberries Russ Russ Outdoor РВБ Галс-девелопмент Москва
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