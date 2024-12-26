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Замглавы Минобороны РФ сообщила о доплате в 1 млн руб. ветеранам СВО за ранения

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Фонд "Защитники Отечества" приступил к перечислению дополнительных выплат в размере 1 млн рублей ветеранам специальной военной операции, которые получили тяжелые ранения, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

"В ходе исполнения нового указа о выплатах за ранения Минобороны России приступило к перечислению средств ветеранам СВО. Доплату в размере один миллион рублей за счет своих средств осуществляет фонд "Защитники Отечества"", - сообщила Цивилева в Telegram-канале.

По ее словам, в 2025 году планируется развитие инициатив фонда, включая обеспечение ветеранов с инвалидностью автомобилями, адаптацию жилых помещений, вовлечение ветеранов в адаптивный спорт, помощь в получении образования и трудоустройстве.

"Во всех регионах России работают наши филиалы, на их базе открыты представительства Военно-социального центра, что обеспечивает бесшовное взаимодействие с Минобороны России и позволяет охватить мерами поддержки действующих военнослужащих, их родных, военных пенсионеров", - сказала Цивилева.

14 ноября Цивилева заявила, что указ президента России Владимира Путина о повышении выплат за тяжелые ранения распространяется на всех военнослужащих, получивших инвалидность с начала проведения специальной военной операции.

Путин подписал указ об увеличении до 4 млн рублей единовременной выплаты участникам СВО, получившим инвалидность в результате ранений или травм.

13 ноября президент поручил правительству проработать дифференцированный подход к единовременным выплатам получившим ранения участникам СВО. Позднее кабинет министров опубликовал постановление, согласно которому получившим тяжелые, легкие ранения или иные травмы полагаются выплаты в 3 млн, 1 млн и 100 тыс. рублей соответственно.

Анна Цивилева Минобороны РФ Владимир Путин
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