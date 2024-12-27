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Суд рассмотрит в январе материалы о смягчении наказания Стрелкову (Гиркину)

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области, как ожидается, в январе рассмотрит ходатайство о замене неотбытой части лишения свободы более мягким видом наказания одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии общего режима по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности.

Из информации, размещенной на сайте суда, следует, что судебное слушание назначено на 13:20 22 января.

Ранее сообщалось, что материалы "о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ) в соответствии со ст.80 УК РФ (п.5 ст.397 УПК РФ)" поступили в суд 24 декабря. Лицом, в отношении которого поступил материал, был указан Гиркин Игорь Всеволодович.

Ранее Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в призывах к экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ). Также суд запретил Стрелкову администрировать интернет-ресурсы на три года.

6 ноября Верховный суд РФ признал приговор законным. "Приговор Московского городского суда от 25 января 2024 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 29 мая 2024 года оставлены без изменений, кассационная жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщили ранее "Интерфаксу" в суде.

Претензии к Стрелкову, как стало известно в начале следствия, возникли из-за его двух постов в телеграме. Вину он не признал.

В настоящее время Стрелков отбывает наказание в колонии в Кировской области.

Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Стрелков отрицает причастность к катастрофе.

Кировская область Игорь Стрелков суд
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