Три ответчика по делу "Макфы" обжаловали в ВС отказ в отмене обеспечительных мер

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Три ответчика по иску об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства подали в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда России жалобу на отказ судов отменить обеспечительные меры, сообщил "Интерфаксу" адвокат этих ответчиков Вячеслав Плахотнюк.

"Обжалуется определение о принятии обеспечительных мер", - сказал он.

По его словам, заявление в ВС подали Ирина Белоусова, Валерия и Максим Чигинцевы (члены семьи экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, одного из главных ответчиков по иску к "Макфе"). Они просят отменить определение Центрального райсуда от 28 марта 2024 года о принятии обеспечительных мер, которое было вынесено в рамках иска к "Макфе" и на основании которого было арестовано имущество заявителей, а также их деньги на счетах в банках без ограничения суммы.

В жалобе заявители отмечают (копия жалобы предоставлена агентству Плахотнюком), что в рамках иска к Белоусовой "не были предъявлены никакие материально-правовые требования", "она указана в иске произвольно", а к Чигинцевым предъявлялось только требование об обращении в доход государства 48 акций "Макфы" и 100%-й доли связанного с ней ООО "Содействие". При этом у ответчиков было арестовано все имущество и счета в банках без ограничения суммы, в связи с чем заявители считают принятые обеспечительные меры "не соотносимыми и не соизмеримыми с предметом спора".

Согласно картотеке ВС, жалоба 27 декабря зарегистрирована, решения о принятии ее к рассмотрению пока нет.

Центральный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Дело рассмотрели в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица и 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, а также члены его семьи - Александр, Валерий и Наталья Юревичи.

В исковом заявлении Генпрокуратура требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Замгенпрокурора также заявлял ходатайство о применении мер по обеспечению иска - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. Данное ходатайство было удовлетворено судом 28 марта. Судебные приставы арестовали активы ответчиков: в рамках дела было выдано около 100 исполнительных листов.

В мае все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле - перешли в управление "РСХБ-Финанс".

Также Генпрокуратура в ноябре этого года подала иск о взыскании 18,171 млрд рублей и доли в уставном капитале ООО "Мишкинский продукт". Ответчиками по этом иску являются 15 физических лиц, в том числе Юревич и Белоусов и члены их семей. Прокуратура настаивает на взыскании с ответчиков дивидендов, распределенной прибыли и займов за 2002-2024 годы как имущества, полученного коррупционным путем и подлежащего обращению в доход государства. В рамках дела также приняты обеспечительные меры.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.