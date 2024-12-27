Горьковский автозавод продлит новогодние каникулы корпоративным отпуском

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Работники Горьковского автозавода уйдут в плановый корпоративный отпуск с 9 по 19 января включительно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода.

"С 9 по 19 января работникам Горьковского автозавода будет предоставлен плановый корпоративный отпуск. Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - отметили в пресс-службе.

В период корпоративного отпуска ряд подразделений завода будет функционировать согласно графику проводимых в это время работ. Так, в частности, на производствах будет проводиться модернизация оборудования, а также сервисное обслуживание, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений.