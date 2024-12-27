Новак поручил системно проанализировать причины роста энергопотребления в РФ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго РФ, "Системному оператору" и "Совету рынка" провести системный анализ причин роста энергопотребления в регионах РФ, говорится в сообщении правительства РФ по итогам заседания правкомиссии по электроэнергетике.

"Необходимо понять, в каких регионах это связано с майнингом, а в каких - с ростом экономики и промышленности. Там, где это связано с майнингом, высокодоходный бизнес может самостоятельно строить собственную генерацию для своих нужд", - приводятся в сообщении слова Новака.

От этого зависит реализация планов по строительству новых энергетических мощностей, подчеркнул вице-премьер.

"Необходимо уделять особое внимание прохождению зимних пиков энергопотребления в период отопительного сезона, а также летних пиков в южных регионах", - отметил Новак.

Ранее правительство РФ ввело запрет на майнинг на территории всей Иркутской области, отдельных частей Бурятии и Забайкальского края до 2031 г. в осенне-зимние отопительные периоды. Кроме того, ограничение майнинговой деятельности введено до 2031 г. на территориях Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области.

В конце июля Госдума приняла закон о майнинге цифровой валюты, согласно которому, с 1 ноября 2024 г. все компании и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в России, должны войти в специальный реестр. Этот документ вступит в силу с 1 марта 2025 г. А в октябре правительство РФ получило полномочия вводить запрет на майнинг цифровых валют (в том числе на участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах страны или на отдельных территориях.

Кроме этого в начале ноября правительство РФ утвердило пороговые значения диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию, согласно которым бытовой майнинг был ограничен уровнем не более 6000 кВт.ч/мес.