Роспотребнадзор нашел отклонение от норм в морской воде на Кубани

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Пробы питьевой воды и атмосферного воздуха, отобранные в Краснодарском крае, соответствуют установленным санитарным нормам, в пробах морской воды обнаружены отклонения санитарно-химических показателей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Управление в ежедневном режиме проводит лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды, воды открытых водоемов. По результатам лабораторных исследований ранее отобранных проб, полученных на 24 декабря, выявлены пробы морской воды, несоответствующие санитарно-химическим показателям. Пробы питьевой воды и атмосферного воздуха соответствуют установленным санитарным нормам", - сказано в пресс-релизе.

Лабораторный контроль за объектами внешней среды продолжается.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, произошла крупная утечка мазута. Мазут стало выносить на побережье Краснодарского края. Продолжаются работы по очистке берегов и попытки спасти птиц.