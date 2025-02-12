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Комитет Госдумы поддержал увеличение штрафов за курение в детсадах и школах

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении штрафов за курение на территории детсадов и школ. Решение комитета распространила его пресс-служба.

Законопроект № 756478-8 в палату в октябре 2024 года внес Курултай Башкортостана.

В пояснительной записке к документу говорится, что "принятие законопроекта позволит: назначать административный штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; снизить количество курящих детей и подростков и, как следствие, снизить общее количество лиц, потребляющих никотинсодержащую продукцию".

Сейчас в КоАП нет отдельного состава административного правонарушения в виде запрета потребления никотинсодержащей продукции на территориях или в помещениях школ и детских садов. "Подобные действия правонарушителей в таких случаях квалифицируются по части первой статьи 6.24 КоАП, предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей", - говорится в документе. При этом в части 2 данной статьи в качестве квалифицирующего признака указаны лишь детские площадки, в этом случае в отношении нарушителей предусмотрены увеличенные размеры административного штрафа - 2-3 тысячи рублей.

Курултай Башкортостан Госдума
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