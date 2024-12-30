Самолет S7 вынужденно сел в иркутском Братске из-за плохого самочувствия пассажира

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в Братске Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в справочной аэропорта.

"Да, самолет совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира", - сказали в справочной.

Самолет пока находится в аэропорту Братска, пассажиру оказывают помощь.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево (Новосибирск), самолет Boeing-737 должен прибыть в Новосибирск в 10:20 мск.