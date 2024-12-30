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Умер пассажир, которому стало плохо на борту летевшего в Новосибирск самолета

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Пассажир, из-за состояния которого летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) совершил вынужденную посадку в Братске, скончался, сообщили "Интерфаксу" в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

"Пассажир умер, сообщение зарегистрировано", - сказали в следственном управлении.

Ранее сообщалось, что по данным онлайн-табло аэропорта Толмачево (Новосибирск), самолет Boeing-737 должен прибыть в Новосибирск в 11:23 по Москве.

S7 Airlines Новосибирск Южно-Сахалинск СКР
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