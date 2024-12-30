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Военные группировки "Запад" улучшили положение и отразили восемь контратак ВСУ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по шести бригадам вооруженных сил Украины и отразили восемь контратак, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Глушковка Харьковской области, Ивановка, Шандриголово, Торское, Терны (ДНР) и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, подразделения за сутки отразили восемь контратак ВСУ.

В Минобороны сообщили, что за сутки потери украинской армии составили: свыше 530 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и семь единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Часов Яр, Курахово и Разлив (ДНР)", - заявили военные.

По их данным, потери ВСУ составили свыше 295 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113, боевая бронированная машина "Козак", два пикапа, две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Днепроэнергия, Богатырь, Зеленое Поле и Нескучное (ДНР)", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки отразили две контратаки ВСУ, потери украинской армии составили: более 175 военнослужащих, три автомобиля, три единицы артиллерийского вооружения, станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы Харьковской области", - говорится в его сообщении.

В ведомстве заявили, что потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Михайловка и Янтарное Херсонской области", - сказали военные.

Как заявили в Минобороны, "ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два полевых склада боеприпасов".

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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