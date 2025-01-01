Два белгородских села остались без света после обстрела со стороны Украины

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В результате украинского обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области отключена электроэнергия в двух селах, сообщил в среду глава региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли Шебекинский округ (...) Поступила информация об аварийном отключении электроэнергии в селах Зиборовка и Муром", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

В городе Шебекино повреждено остекление в двух домах, добавил Гладков.

Информация о последствиях уточняется.