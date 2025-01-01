Выросло число пострадавших после вчерашнего обстрела Шебекина

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В результате обстрела Шебекина, совершенного 31 декабря, пострадало еще два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сегодня к вечеру в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились двое мужчин, которые были ранены при вчерашних обстрелах Шебекино", - написал он в Telegram.

После обстрела в городе частично отключилась подача электроэнергии на шести улицах. "Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - уточнил Гладков.

31 декабря в Шебекинскую ЦРБ после обстрела обратился мужчина с осколочным ранением.