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На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута
Уборка пляжа в Анапе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - На пляжах Анапы из-за шторма в ночь на 1 января фиксируют локальные выбросы мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

С 12:00 по Москве убирать территорию вышли более 2 тысяч человек - представители 41 муниципалитета края, казаки, сотрудники МЧС, добровольцы.

"На пляжах работает почти 300 единиц техники, в том числе 99 - инженерной. Главная задача - убрать новые порции мазута, которые выбросило на пляжи Анапы. Выбросы в зависимости от участков разного характера - от небольших до достаточно крупных", - сказано в сообщении.

Мониторинговые группы доложили о повторных локальных выбросах на многих участках в Анапе.

"В Темрюкском районе, новых загрязнений нет. Здесь также обследовали мыс Железный рог - загрязнений не обнаружили. Общая протяженность территории, где проводятся работы, осталась той же - 63 км. Из них 19 км - Темрюкский район, 44 км - Анапа", - отмечается в пресс-релизе.

1 января на пляжах работает сокращенная группировка, 2 января она будет усилена - от каждого муниципалитета приедет не менее 50 человек. Также на самые сложные участки будет перераспределена техника для ускорения проведения работ - это самосвалы, погрузчики и вахтовки, чтобы доставить людей туда, куда могут проехать только машины повышенной проходимости.

После крушения 15 декабря танкеров с нефтепродуктами с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края вывезено более 71 383 тонны загрязненного мазутом песка и грунта.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 700 единиц техники. 26 декабря в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 01 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа МЧС Черноморское побережье Темрюкский район Краснодарский край
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