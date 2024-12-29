Мирный житель ранен в Белгородской области после атаки украинского дрона

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Мирный житель получил ранения в районе села Безымено в Белгородской области в результате попадания беспилотника ВСУ в движущийся автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"Мирный житель ранен при атаке вражеского беспилотника по движущемуся автомобилю. Инцидент произошел в районе села Безымено Грайворонского округа. В результате сброса взрывного устройства пострадал водитель грузового автомобиля", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Мужчина доставлен в Грайворонскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, уточнил Гладков.