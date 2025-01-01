На крымском побережье третьи сутки подряд нет новых выбросов мазута

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - На крымском побережье третьи сутки подряд не фиксируют новых выбросов мазута с затонувших в Керченском проливе танкеров, сообщила глава Минприроды Крыма Ольга Шевцова.

"Фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено. Обследовано 280 км береговой линии", - написала Шевцова в своем телеграм-канале.

Мониторинговые группы обследовали побережье на территории шести муниципалитетов республики.

Выбросы мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, впервые зафиксировали на берегу Крыма 21 декабря. С тех пор обследовали 1,6 тысячи километров береговой линии (в том числе повторно), собрали и вывезли почти 227 тонн загрязненного мазутом песка, очистили 44,3 километра береговой линии. С 30 декабря новые факты выбросов нефтепродуктов на побережье полуострова не фиксируются.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. 26 декабря на Кубани был введен режим ЧС федерального уровня, 28 декабря ввели режим техногенной ЧС регионального характера в Крыму.