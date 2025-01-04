Угрозы распространения ландшафтного пожара в КБР на населенные пункты нет

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Усилена группировка сил и средств, которая ликвидирует ландшафтный пожар на склоне горы у города Тырныауз в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в субботу.

"Всего от МЧС России привлечено 26 человек и 6 единиц техники, а также 10 человек от Эльбрусского лесничества", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на текущий момент потушено более 300 м фронта горения. При этом площадь пожара остается прежней - 700 кв. м.

Республиканская прокуратура заявила о начале процессуальной проверки по факту пожара. В надзорном ведомстве добавили, что в результате ландшафтного пожара никто не пострадал.

Сообщение о возгорании сухой растительности в районе стадиона "Баксан" в городе Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии поступило около 20:10 пятницы. Площадь пожара составила 700 кв. м.

Борьба с огнем осложняется крутизной склона и труднодоступностью местности.

Глава КБР Казбек Коков в своем телеграм-канале сообщил, что причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем.