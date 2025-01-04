Что случилось этой ночью: суббота, 4 января

Трамп назначил нового представителя госдепа, ландшафтный пожар в КБР, самолет "Уральских авиалиний" сел в Египте с отказавшим двигателем

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп выбрал новым представителем госдепа США журналистку Fox News Тэмми Брюс. По словам Трампа, она "доносила правду до американского народа более двух десятилетий"

- Воздушные цели сбиты в Белгородской области. Пострадал мирный житель.

- Ландшафтный пожар площадью 700 кв. м произошел в Кабардино-Балкарии. МЧС утверждает, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

- Самолет "Уральских авиалиний" сел в аэропорту Египта с отказавшим двигателем. Для отправки рейса подготовлен резервный борт.