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Ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Аэропорты Казани и Нижнекамска снова принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации в воскресенье

"В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 10:32 (мск) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и один самолет, следовавший в Нижнекамск, совершили посадку на запасных аэродромах.

Казань Нижнекамск Росавиация
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