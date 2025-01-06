Работа общественного транспорта Москвы будет продлена в рождественскую ночь

Маршруты наземного транспорта изменятся на время богослужения в Храме Христа Спасителя 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Режим работы городского транспорта столицы будет продлен в ночь с 6 на 7 января.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД - до 03:00, а также 149 маршрутов наземного городского транспорта - до 03:30.

В столичном департаменте транспорта сообщали, что в связи с проведением Рождественских мероприятий движение в районе Храма Христа Спасителя будет временно закрыто 6 и 7 января.

Движение будет закрыто с 16:00 6 января до 03:00 7 января в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной; с 18:00 6 января до 03:00 7 января на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

Маршруты автобусов м6 и с755 изменятся в Москве на время богослужения в Храме Христа Спасителя 6 января.

С 16:00 до окончания мероприятия не будут работать остановки "Соймоновский проезд" в сторону МЦК "Новохохловская"; "Метро "Кропоткинская" - Музей изобразительных искусств имени Пушкина" на Волхонке в обоих направлениях. В дептрансе рекомендуют пользоваться остановками на Пречистенке и Пречистенских Воротах.

С 16:30 до окончания мероприятия маршрут с755, с 16:50 до окончания мероприятия маршрут м6 будут укорочены от стадиона Лужники до метро "Кропоткинская". В ведомстве советуют пользоваться Сокольнической линией метро.