Более 200 пострадавших от мазута птиц удалось спасти в Керчи

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Почти тремстам пострадавшим от мазута птицам оказана помощь в Керчи, спасти удалось порядка 70% из них, сообщил в понедельник глава администрации города Олег Каторгин.

"Согласно данным штаба, за две недели оказана помощь почти 300 птицам, порядка 70% из них (более 200 - ИФ) удалось спасти", - написал он в своем телеграм-канале.

Для помощи птицам выделено отдельное помещение в городе, волонтеров, которые занимаются этой работой, расселили в хостеле и обеспечили горячим питанием.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. По данным на воскресенье, в республике собрали почти 250 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.