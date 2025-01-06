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Более 200 пострадавших от мазута птиц удалось спасти в Керчи

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Почти тремстам пострадавшим от мазута птицам оказана помощь в Керчи, спасти удалось порядка 70% из них, сообщил в понедельник глава администрации города Олег Каторгин.

"Согласно данным штаба, за две недели оказана помощь почти 300 птицам, порядка 70% из них (более 200 - ИФ) удалось спасти", - написал он в своем телеграм-канале.

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Для помощи птицам выделено отдельное помещение в городе, волонтеров, которые занимаются этой работой, расселили в хостеле и обеспечили горячим питанием.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. По данным на воскресенье, в республике собрали почти 250 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 06 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
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