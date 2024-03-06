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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Новую программу модернизации ЖКХ в России утвердят в ближайшие месяцы

Новую программу модернизации ЖКХ в России утвердят в ближайшие месяцы
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В России новую программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства должны утвердить в ближайшие месяцы, надеется вице-премьер Марат Хуснуллин. Он заявил об этом на просветительском марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

"Мы надеемся, что будем улучшать систему жилищно-коммунального хозяйства, и к 2030 году ситуация будет получше. Для этого мы делаем отдельную программу, которую буквально в ближайшие месяцы утвердим", - сказал вице-премьер.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах до 2030 года будет направлено 4,5 трлн рублей.

По словам Хуснуллина, новая программа позволит снизить аварийность минимум на 20% и "сломать тренд" по ухудшению ЖКХ.

Владимир Путин ЖКХ Марат Хуснуллин
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