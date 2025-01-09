В Крыму за день нашли 15 новых участков, загрязненных мазутом

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В пяти муниципалитетах Крыма 9 января нашли 15 новых участков побережья, загрязненных мазутом, сообщили в региональном управлении МЧС.

"Сегодня при мониторинге прибрежной зоны было выявлено 15 фактов обнаружения нефтепродуктов в пяти муниципальных образованиях общей протяженностью 25 км", - говорится в сообщении.

Три участка нашли на территории Керчи, четыре - в Евпатории, пять - в Сакском районе, один - в городе Саки, два - в Черноморском районе.

Для очистки побережья привлекли более 900 и 126 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.