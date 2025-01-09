МЧС Крыма сообщило об очистке недавно выявленных загрязнений на побережье

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Крыму завершили уборку мазута на загрязненных участках, выявленных ранее в этот день, сообщила пресс-служба главка МЧС по республике.

"В Крыму завершена очистка прибрежных территорий, где были выявлены новые участки загрязнения нефтепродуктами", - говорится в сообщении.

Ранее 9 января в главке сообщили, что было выявлено загрязнение на участках побережья общей протяженностью 25 километров в пяти муниципалитетах Крыма. В уборке участвовали более 900 человек и 126 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса, были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря, с тех пор очищено свыше 136 километров берега, собрано 322 тонны загрязненного нефтепродуктами грунта.