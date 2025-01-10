Почти 5,8 тыс. птиц пострадали от разлива мазута на Кубани

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры после разлива мазута нашли на побережье Черного моря в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края почти 5,8 тыс. пострадавших птиц, сообщает оперативный штаб региона в пятницу.

"В Анапе и Темрюкском районе обнаружили 5 794 пострадавших от мазута пернатых. Поиск птиц на береговой линии продолжается круглосуточно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинговые группы оперативно передают птиц в центры, где их отмывают от нефтепродуктов, лечат и отправляют на последующую реабилитацию.

Центры реабилитации в Краснодарском и Ставропольском краях приняли уже 2 652 особи, добавили в оперштабе региона.

Ранее сообщалось, что орнитологи на встрече в оперативном штабе Краснодарского края внесли предложение выпускать в дикую природу отмытых от мазута здоровых птиц уже через неделю после реабилитации.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введен режим ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.