В ДНР женщина в Светлодарске погибла в результате обстрела

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В результате обстрелов населенных пунктов Донецкой народной республики утром один мирный житель погиб, еще шестеро пострадали, сообщил через пресс-службу глава региона Денис Пушилин.

"В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести", - заявил он.

"Дальнобойными высокоточными ракетами к РСЗО HIMARS атакована Шахтерская площадь в Киевском районе Донецка, - сказано также в сообщении. - По предварительным данным, двое пострадавших: женщина 1963 года рождения и мужчина 2002 года рождения, состояние средней степени тяжести".