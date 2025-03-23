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Восемь жителей Донецка пострадали при обстреле ВСУ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Восемь мирных жителей пострадали в результате обстрелов Донецкой народной республики в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Восемь мирных жителей, в том числе три подростка, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Ранее сообщалось, что пятеро жителей Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела. Среди них трое детей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Денис Пушилин Донецк ВСУ
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