Восемь жителей Донецка пострадали при обстреле ВСУ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Восемь мирных жителей пострадали в результате обстрелов Донецкой народной республики в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Восемь мирных жителей, в том числе три подростка, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Ранее сообщалось, что пятеро жителей Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела. Среди них трое детей.