Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы обнаружили выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239", который вынесло на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края, сообщает в пятницу оперштаб региона.

В сообщении отмечается, что в настоящий момент неизвестно, каков масштаб повреждений. На судне находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это установить.

"Сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива. Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие. В том числе перемещает туда силы и средства, которые могут быть здесь задействованы", - добавили в оперштабе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.