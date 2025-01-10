Большая часть мазута с танкера "Волгонефть-239" локализована вдоль береговой линии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Большая часть мазута после разлива из резервуаров танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края, локализована вдоль береговой линии, сообщает оперштаб региона.

"В настоящий момент протяженность загрязнения - порядка 300 м. От кормы корабля и по побережью. Большая часть мазута локализована вдоль береговой линии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте уже установили несколько уровней боновых заграждений для локализации разлива. В настоящее время продолжается устройство подъездной дороги для сбора нефтепродуктов и вывоза на полигон. Работает 8 единиц техники - тяжелый гусеничный экскаватор, грейдер и самосвалы.

Как сообщалось, в пятницу днем было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239".

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введен режим ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.