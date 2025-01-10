Комитет Думы поддержал реформу согласования перевода сельхозземель в другие категории

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал законопроект о введении обязательного согласования перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории с Минсельхозом.

Документ (№542461-8) был внесен в Госдуму в феврале 2024 года группой депутатов во главе с зампредом парламента Алексеем Гордеевым. Поправки предлагается внести в Земельный кодекс РФ, федеральные законы "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую". Принятие закона, по мнению разработчиков, позволит предотвратить сокращение площадей сельхозугодий и защитить наиболее ценные плодородные земли. Сейчас перевод земель из одной категории в другую может осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ без согласования с Минсельхозом.

В заключении комитета подчеркивается, что площадь сельхозземель в России значительно сократилась: с 638 млн га в 1990 г. до 244 млн га в 2024 г. По данным Минсельхоза, более половины переведенных из состава сельхозугодий участков остаются неосвоенными. "Таким образом, можно предположить, что в ряде случаев переводы земель сельскохозяйственного назначения в иные категории были избыточны", - говорится в заключении.

Законопроект не затрагивает процесс перевода сельскохозяйственных земель в земли населенных пунктов для жилищного строительства, а также не влияет на земли, связанные с промышленностью и транспортом для приоритетных инфраструктурных проектов. "Таким образом, законопроект не окажет значительного влияния на строительство жилья и инфраструктуры", - отмечают в комитете.

Комитет предложил доработать проект ко второму чтению: проработать механизм принятия решений о переводе сельхозземель, уточнить процедуру участия Минсельхоза в согласовании, чтобы повысить прозрачность и эффективность механизма.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 14 января.