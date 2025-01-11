Площадь пожара на предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА сократилась на 80%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Количество дыма также значительно снизилось", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Бусаргин сообщил, что ситуация была обсуждена с экстренными службами на месте. "Процесс выгорания топлива продолжается, специалисты предпринимают все необходимые меры. Эксперты Роспотребнадзора на постоянной основе продолжают мониторинг состояния воздух", - добавил губернатор.

8 января глава региона сообщил об атаке БПЛА на Саратов и Энгельс, уничтожении дронов над Энгельсом и попадании обломков на промышленный объект в городе. Во время тушения пожара погибли два сотрудника МЧС, один был госпитализирован в тяжелом состоянии. В Энгельсе был введен режим ЧС. По оценке властей, выгорание топлива продлится еще два дня.

В аэропорту Саратова вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов.