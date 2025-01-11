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Ветераны СВО с 2025 года смогут пользоваться центрами реабилитации Соцфонда РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - С 2025 года ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции, смогут проходить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Социального фонда России.

Согласно сообщению, размещенному в субботу на сайте кабинета министров, постановление правительства от 28 декабря 2024 года, утверждающее правила предоставления и оплаты таких услуг, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о реабилитационных центрах Соцфонда, расположенных в различных регионах РФ. До сих пор они принимали людей, получивших травмы на производстве.

Согласно постановлению, ветеранам СВО будет обеспечен проезд в реабилитационный центр и обратно, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение.

Как говорится в сообщении, "для того чтобы оформить заявление на предоставление соответствующих услуг в реабилитационном центре, ветеран боевых действий может воспользоваться в том числе порталом госуслуг или самостоятельно посетить многофункциональный центр предоставления госуслуг".

Правительство РФ Михаил Мишустин СВО Социальный фонд
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