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Мазутные пятна в море в районе пляжа Витязево на Кубани были абсорбированы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Специалисты Морспасслужбы обработали биосорбентом фрагменты нефтепродуктов в Черном море в районе пляжа Витязево города-курорта Анапы (Краснодарский край), сообщает пресс-служба ФГБУ "Морспасслужба".

Отмечается, что специалисты с утра успели абсорбировать около 5 морских миль.

Обрабатываются биосорбентом только те нефтесодержащие пятна, которые не подлежат сбору с воды. В составе вещества - торф и биопрепарат, они быстро обволакивают и впитывают мазутную пленку и фрагменты нефтепродуктов. Биодеструкция мазута происходит в течение 2-4 часов, и в течение 14 суток - полное разложение и очищение моря, добавили в пресс-службе ведомства.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введен режим ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 11 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Анапа Крым
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