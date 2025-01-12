Глава МЧС назвал первостепенной задачей "пробить дорогу" к танкеру "Волгонефть 239"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ в ближайшее время проведут мероприятия по ликвидации утечки мазута с танкера "Волгонефть 239" в районе поселка Волна городского округа Анапы, сказал глава ведомства Александр Куренков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в воскресенье.

"Перво-наперво нам надо пробить дорогу к этому судну. Ближайшие сутки мы этим займемся. Буквально сейчас принимается решение, какими силами мы это сделаем и какими возможностями. Если получится, то за этот же срок обвести по кругу это судно, чтобы штормы не угрожали распространению мазута, который находится в этом районе. Основная задача - это продолжить работу по всей территории разлива, в том числе и на Крымском полуострове. Этим я и намерен заниматься в ближайшую неделю, как минимум. Буду находиться здесь на территории", - отметил он.

Кроме того министр осмотрел площадку временного хранения загрязненного грунта, вывезенного с побережья. Сюда свозится песок для его дальнейшей утилизации.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что затонувший в Краснодарском крае танкер продолжает выбрасывать в море нефтепродукты.

"Оперштабу предстоит непростая задача - чтобы откачать мазут с судна, необходимо сначала проложить к нему путь. Нужна серьезная работа, чтобы откачать эти нефтепродукты из этого танкера, чтобы он перестал их выбрасывать в море. А он продолжает их выбрасывать в море. Это серьезная работа, в нашем штабе будут приняты решения. А край своими силами с поддержкой федеральных будет это реализовывать. В том числе, если потребуется, прокладывать дорогу к этому танкеру, к корме, чтобы по этой дороге могли вычерпывать те нефтепродукты, которые в море, и увозить их на утилизацию", - сказал он.