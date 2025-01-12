"Пулково" возобновил работу после повторного закрытия из-за погодных условий

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил прием и отправку воздушных судов после повторного закрытия из-за непогоды, сообщает Росавиация в воскресенье.

"По данным аэродромной службы, коэффициент сцепления ВПП находится в нормативном состоянии", - говорится в сообщении.

В период временного закрытия на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 самолетов, выполнявших рейсы в Петербург.

"Пулково" приостанавливал работу из-за погодных условий в 16:30.

Ранее в воскресенье "Пулково" уже сообщало о приостановке обслуживания рейсов для очистки взлетно-посадочных полос от снега на фоне сложных метеоусловий. Аэропорт возобновлял свою работу в 13:20, обслужил суммарно на прилет и вылет более 10 рейсов.