Советник Трампа не исключил разговора Путина и избранного президента США в ближайшее время

Владимир Путин Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Телефонный разговор избранного президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина может состояться в ближайшие дни или недели, предположил в воскресенье будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

"Я ожидаю, что как минимум телефонный разговор состоится в ближайшие дни или недели", - сказал он в интервью телеканала ABC.

"Это будет первый шаг, а дальше - посмотрим, что произойдет", - добавил Уолц.

Отвечая на вопрос о возможной личной встрече Трампа с Путиным, Уолц отметил, что "идет подготовка к этому". При этом, говоря о том, сможет ли на такой встрече присутствовать, к примеру, и президент Украины Владимир Зеленский, советник Трампа подчеркнул: "Точный формат пока не определен".

Он напомнил, что избранный президент США считает невозможным урегулирование международных кризисов без хороших контактов с заинтересованными сторонами.