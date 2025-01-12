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Советник Трампа не исключил разговора Путина и избранного президента США в ближайшее время

Советник Трампа не исключил разговора Путина и избранного президента США в ближайшее время
Владимир Путин
Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Телефонный разговор избранного президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина может состояться в ближайшие дни или недели, предположил в воскресенье будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

"Я ожидаю, что как минимум телефонный разговор состоится в ближайшие дни или недели", - сказал он в интервью телеканала ABC.

"Это будет первый шаг, а дальше - посмотрим, что произойдет", - добавил Уолц.

Отвечая на вопрос о возможной личной встрече Трампа с Путиным, Уолц отметил, что "идет подготовка к этому". При этом, говоря о том, сможет ли на такой встрече присутствовать, к примеру, и президент Украины Владимир Зеленский, советник Трампа подчеркнул: "Точный формат пока не определен".

Он напомнил, что избранный президент США считает невозможным урегулирование международных кризисов без хороших контактов с заинтересованными сторонами.

США Дональд Трамп Владимир Путин Майк Уолц
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