С пляжей Севастополя вывезли около 155 т загрязненного мазутом грунта

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Более пяти тонн загрязненного мазутом грунта было вывезено для утилизации за минувшие сутки в Севастополе, за все время работ –около 155 т, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"За 12 января вывезли для утилизации 5,84 тонны загрязненного мазутом грунта с пляжей на Северной стороне, в Голубой бухте и в районе Балаклавы. За все время работ – 154,47 тонны", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 23 птицы, пострадавшие от выбросов мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.