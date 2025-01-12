Боновые заграждения от мазута установили в Круглой бухте Севастополя

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Для защиты от загрязнения нефтепродуктами в Севастополе установили боновые заграждения в Круглой бухте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в воскресенье.

"Накануне Спасательная служба Севастополя совместно с Морспасслужбой установила боновые заграждения в Круглой бухте (Омега), чтобы уберечь птиц, которых сейчас там традиционно много", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, сообщил Развожаев, около полутонны загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей поселка Кача в Севастополе за день.

"За 11 января вывезли для утилизации 0,46 тонн загрязненного мазутом грунта с пляжей Качи. За все время работ - 148,63 тонны", - добавил губернатор.

По его данным, на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находится 17 птиц.