Боновые заграждения от мазута установили в Круглой бухте Севастополя
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Для защиты от загрязнения нефтепродуктами в Севастополе установили боновые заграждения в Круглой бухте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в воскресенье.
"Накануне Спасательная служба Севастополя совместно с Морспасслужбой установила боновые заграждения в Круглой бухте (Омега), чтобы уберечь птиц, которых сейчас там традиционно много", - написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, сообщил Развожаев, около полутонны загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей поселка Кача в Севастополе за день.
"За 11 января вывезли для утилизации 0,46 тонн загрязненного мазутом грунта с пляжей Качи. За все время работ - 148,63 тонны", - добавил губернатор.
По его данным, на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находится 17 птиц.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.
По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.
В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.
Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.