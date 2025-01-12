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Боновые заграждения от мазута установили в Круглой бухте Севастополя

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Для защиты от загрязнения нефтепродуктами в Севастополе установили боновые заграждения в Круглой бухте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в воскресенье.

"Накануне Спасательная служба Севастополя совместно с Морспасслужбой установила боновые заграждения в Круглой бухте (Омега), чтобы уберечь птиц, которых сейчас там традиционно много", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, сообщил Развожаев, около полутонны загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей поселка Кача в Севастополе за день.

"За 11 января вывезли для утилизации 0,46 тонн загрязненного мазутом грунта с пляжей Качи. За все время работ - 148,63 тонны", - добавил губернатор.

По его данным, на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находится 17 птиц.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.

По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 12 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Севастополь Михаил Развожаев
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