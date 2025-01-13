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Собрана основная часть вытекшего с кормы танкера "Волгонефть 239" мазута

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - По мере прокладки дороги к корме танкера "Волгонефть 239" в Темрюкском районе Краснодарского края собрана основную часть мазута, сообщает оперштаб региона.

"Специалисты Морспасслужбы собирают мазут вдоль береговой линии рядом с кормой танкера "Волгонефть-239". (...) Основную массу мазута собрал экскаватор по мере прокладки дороги. Сейчас из воды достают оставшиеся фрагменты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Морспасслужбы вручную лопатами убирают в мешки мазут у самого берега. Ранее вытекший из судна нефтепродукт бонами подогнали к берегу и удерживали, чтобы он не расплывался по акватории.

"С 8 утра специалисты прошли около 30 метров и собрали больше 20 мешков мазута. Вес каждого ориентировочно составляет 15-20 килограммов. Мазут сейчас очень вязкий, поскольку вода холодная", - цитирует оперштаб спасателя 2 класса Северного филиала Морспасслужбы Александра Караваева.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 13 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Керченский пролив Морспасслужба
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