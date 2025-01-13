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Основные работы по очистке пляжей Кубани от мазута завершены

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Муниципальные команды завершили основные работы по уборке закрепленной за ними территории пляжей черноморского побережья Краснодарского края от мазута, сообщил оперштаб региона.

"Основную работу по очистке пляжей от мазута команды районов завершили. Приступили к деликатной уборке пляжей, просеивая песок, чтобы собрать застывшие капли мазута", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что мониторинговые группы обнаружили единичные незначительные выбросы мазута от Центрального пляжа города-курорта Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района Краснодарского края.

В оперштабе региона уточнили, что новые фрагменты мазута утром 13 января нашли мониторинговые группы на пяти из 41 участка. Выбросы были незначительными, их быстро собрали.

В РоссииБолее 160 тыс. тонн песка с мазутом собрали и вывезли с побережья КубаниЧитать подробнее

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

Всего спасателям и волонтерам удалось собрать с побережья города-курорта Анапы и Темрюкского района Краснодарского края более 160 тыс. тонн песка с мазутом.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 13 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край
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