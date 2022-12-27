Признанная иноагентом Галямина уволена из РАНХиГС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) сообщили, что Юлия Галямина (признана в РФ иноагентом) не преподает больше в вузе, решение об этом было принято на основании закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

"В настоящее время Юлия Галямина не осуществляет педагогическую деятельность в РАНХиГС в соответствии с п. 9 с.11 Федерального закона от 14.07.2022 г. N 255-ФЗ (ред. от 05.12.2022 г.) "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Данное решение было принято строго в соответствии с текущим законодательством РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РАНХиГС.

Ранее во вторник Галямина, которая преподавала в РАНХиГС академическое письмо, написала на странице в одной из социальных сетей, что была уволена из вуза после принятия нового закона об иноагентах. Она сообщила, что ей предложили перейти "на непедагогические и ненаучные ставки".