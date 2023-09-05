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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Путин проведет оргкомитет "Победа" и совещание по развитию дальневосточных городов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник, 5 сентября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщает пресс-служба Кремля.

На повестке дня - рассмотрение заявок на присвоение почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" и создание Национального центра исторической памяти при президенте РФ, говорится в сообщении.

В тот же день, как сообщили в пресс-службе, глава государства в режиме видеоконференцсвязи проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов (Анадырь, Магадан, Якутск).

Владимир Путин
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