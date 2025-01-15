Бастрыкин сообщил о привлечении IT-специалистов к расследованию киберпреступлений

В планах СКР привлечь нейросеть для розыска скрывающихся граждан

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - IT-специалисты участвуют в расследовании киберпреступлений, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Для повышения эффективности расследования таких деяний мы усилили кадровый состав отдела по расследованию киберпреступлений, добавив туда IT-специалистов, которые умеют работать с цифровыми следами", - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном в среду.

По словам Бастрыкина, IT-специалисты в перспективе будут самостоятельно работать с некоторыми базами данных и программно-аппаратными комплексами, чтобы повысить эффективность.

По данным СКР, в 2024 году ведомством расследовано более 21 тысячи киберпреступлений, что на 12% больше, чем годом ранее.

"С учетом того, что сейчас даже преступления против личности совершаются с применением IT-технологий, мы предлагаем закрепить в Уголовном кодексе в качестве отягчающего обстоятельства факт совершения лицом преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий. Соответствующий проект федерального закона подготовлен и направлен в правительство", - сказал Бастрыкин.

Глава СКР также рассказал о работе над повышением эффективности розыска лиц, скрывшихся от следствия, в том числе о привлечении к ней нейросети.

"Планируем активно развивать системы биометрической идентификации, подключаться к базам МВД и интегрировать нейросети в процесс розыска", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что планируется создание высокотехнологичной лаборатории для проведения исследований электронных носителей информации.

Говоря о развитии ведомства, Бастрыкин также отметил создание двух новых подразделений в составе Главного следственного управления. Они будут дислоцироваться в Донецке и Ессентуках и позволят повысить качество расследования преступлений, совершенных в новых регионах и на Северном Кавказе.

"Все эти меры будут способствовать повышению уровня защиты граждан от преступных посягательств", - резюмировал председатель СКР.

15 января Следственный комитет России отмечает 14-летие со дня своего образования.