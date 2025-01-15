Более 160 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Свыше четырех тонн загрязненного мазутом грунта было вывезено для утилизации за минувшие сутки в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"За 14 января вывезли для утилизации 4,3 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезли 163,1 тонны. Продолжается вывоз мешков с загрязненным грунтом", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 46 птиц, пострадавших от выбросов мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.