Поиск

Более 160 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Свыше четырех тонн загрязненного мазутом грунта было вывезено для утилизации за минувшие сутки в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"За 14 января вывезли для утилизации 4,3 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезли 163,1 тонны. Продолжается вывоз мешков с загрязненным грунтом", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 46 птиц, пострадавших от выбросов мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 15 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Михаил Развожаев Севастополь Крым Керченский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские военные взяли под контроль село Украинка в ДНР

Заявки на IT-отсрочку от службы в армии начнут принимать с 21 января

Заявки на IT-отсрочку от службы в армии начнут принимать с 21 января

Переговоры Путина с президентом ЦАР состоятся 16 января

Гражданин США заочно осужден в России за наемничество

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже

ФСБ узнала о предложении разведки Украины военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн

Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и СПГ

Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и СПГ

Россельхознадзор отметил рост импорта яиц в 2024 году в 1,6 раза

Проблемную кузбасскую шахту "Инская" может выкупить китайская компания

Мебельный цех горит в Дагестане на площади 1,5 тыс. кв. м

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5701 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне17 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2099 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе239 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау77 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });