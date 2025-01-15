В Кремле заявили о подготовке ответа на санкции США против нефтяного сектора РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ответ России на санкции США против ее нефтяного сектора должен минимизировать их последствия и отвечать интересам российских компаний, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы тщательно анализируем ситуацию. Конечно, здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия этих незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны и наших компаний", - сказал Песков в среду журналистам в ответ на вопрос о том, как Москва будет отвечать на санкции США против российского нефтяного сектора.

У него спросили, будет ли ответ аналогичным введенным санкциям.

"Нельзя исключать ничего. Будет сделано то, что наилучшим образом отвечает интересам нашей страны", - ответил представитель Кремля.