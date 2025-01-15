Интернет-кабель в Татарстане был поврежден при проведении земляных работ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минцифры Татарстана сообщило со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома", что повреждение на магистральной волоконно-оптической линии в республике произошло вследствие проведения земляных работ сторонней организацией.

Полной потери связи удалось избежать, поскольку трафик был перенаправлен на резервные линии, заверили там.

Ранее Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора сообщил о повреждении, из-за которого снижение скорости интернета фиксируется в 21 регионе РФ.

"На участке Тюлячи - Новая Тура произошел обрыв магистрального кабеля. Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД (широкополосного доступа в интернет - ИФ) в 21 субъекте РФ для приблизительно 3,8 млн пользователей", - говорится в сообщении пресс-службы РКН.